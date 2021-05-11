Вітренко: в "Укрнафті" і "Укртатнафті" держава у Коломойського в приймах

Новий голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко назвав Ігоря Коломойського господарем "Укрнафти" і "Укртатнафти" і порівняв положення держави з приймами.

Про це він сказав у інтерв'ю "НВ Бізнес", відповідаючи на питання про співіснування з Коломойським в рамках цих компаній.

"Іноді здається, що він не сусід, а господар, а ми або держава у нього в «приймах» і в гостях", - сказав голова правління.

Вітренко додав, що розраховує на продовження деолігархізації, що вже нібито зменшила вплив Коломойського на ринок електричної енергії.

"Ми бачимо в тій же енергетиці, що олігархи точно не отримують ніяких печеньок, а реально втрачають свій вплив, втрачають можливість заробляти на громадянах України. Коломойський мав вплив в "Центренерго". Коли я був на своїй позиції [в міністерстві], він цей вплив реально втратив. Говорили про аукціони, коли продавалася електроенергія того ж "Центренерго" або "Енергоатому" за цінами нижче за ринок для підприємств Коломойського. Все! Цього вже теж немає... Якщо ця тенденція триватиме, то ми вправі розраховувати на те, що і ситуація на "Укрнафті" і "Укртатнафті" зміниться", - сказав він.

За його словами, практичними кроками має бути конкурс на нового керівника "Укрнафти", "щоб менеджмент компанії не залежав від міноритаріїв", розділ активів "Укрнафти".

"Окремо на політичному рівні було поставлено ще одне питання. Це те, що держава не може миритися, що в "Укртатнафті" у нас більше 43%, але фактично держава відсунуто і від процесу прийняття рішень, і від дивідендів", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" є мажоритарним акціонером в обох компаніях (в "Укрнафті" його доля 50%, в "Укртатнафті" - 43,05%), пов'язані з Коломойським компанії - міноритарними.