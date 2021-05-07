Уряд визнав незадовільною роботу наглядової ради та виконоргану "Укргідроенерго" (оновлено)

Проєкт листа Юрій Вітренко склав, коли ще був в.о. міністра енергетики.

Кабінет міністрів визнав незадовільною роботу наглядової ради (НР) та виконавчого органу "Укргідроенерго".

Розпорядження уряду № 400-р "Питання річних загальних зборів приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”" від 28 квітня оприлюднено на сайті Кабміну 7 травня.

"За результатами розгляду звітів наглядової ради та виконавчого органу товариства визнати роботу наглядової ради та виконавчого органу товариства у 2020 році незадовільною", - сказано в п.2 документа.

Про наміри уряду визнати незадовільною роботу НР "Укргідроенерго" писав LB.ua з посиланням на проєкт листа від імені на той час ще в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

"Щодо пункту 2 проєкту розпорядження уряду, враховуючи висновки Держаудитслужби за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Укргідроенерго" та його філій за період 01.01.2019 по 31.12.2020 року пропонуємо визнати роботу наглядової ради та виконавчого органу незадовільною", - йдеться у проєкті.

Документ ухвалили на засіданні уряду наприкінці квітня з доопрацюванням у триденний термін. Цей строк уже сплив, але на сайті Кабінету міністрів відповідного документу не було.

Виконавчим органом товариства є генеральний директор товариства. До складу наглядової ради "Укргідроенерго" нині входять п'ятеро людей.

Визнання незадовільною роботи наглядової ради та голови правління дозволило уряду змінити голову НАК "Нафтогаз України". Наглядову раду НАК розпустили лише на кілька днів, але уряд закликав членів допрацювати до моменту обрання нового складу. Втім члени наглядової ради заявили про конфлікт інтересів та порушення закону.

Наслідком визнання роботи НР "Укргідроенерго" незадовільною також може стати звільнення її членів. Водночас у квітні Окружний адміністративний суд Києва заборонив уряду та наглядовій раді звільняти з посади гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту, пише Liga з посиланням на рішення.

Сироту могли звільнити на основі планової перевірки діяльності компанії у 2019-2020 роках, проведеної Держаудитслужбою. У судових матеріалах зазначено, що Держаудитслужба "заднім числом" включила перевірку "Укргідроенерго" у план на четвертий квартал. Це було зроблено за ініціативи Київської міської прокуратури, яка повинна була отримати результати перевірки. Суд визнав дії служби протиправними і вирішив, що у неї не було підстав для внесення коректиу в план перевірок державних компаній.