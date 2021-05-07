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В Україні пішов з молотка перший державний хлібокомбінат

"Епіцентр К" купив Дунаєвецький КХП за 227,09 млн грн.

В Україні пішов з молотка перший державний хлібокомбінат
Дунаєвецький КХП
Фото: prozorro.sale

ТОВ "Епіцентр К" (Київ) 7 травня стало переможцем аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" (смт Дунаївці Хмельницької області).

Про це повідомляється на сайті Фонд державного майна.

"Епіцентр К" запропонував за комбінат 227,09 млн грн. Це на 21% перевищує початкову ціну активу - 187,64 млн грн.

За даними "ProZorrо.Продажі", компанія була єдиною претенденткою на купівлю держпідприємства.

"Зростання ціни навіть за умови реєстрації лише одного учасника зумовлено механізмом прозорих приватизаційних аукціонів. Учасники мотивовані підвищувати ціну від стартової ще на етапі реєстрації при подачі цінових пропозицій, адже не знають ні про кількість інших зареєстрованих учасників, ні про розміри їх цінових пропозицій. Разом із тим, вища початкова ціна надає конкуренту перевагу під час торгів", - пояснили у пресслужбі ФДМУ.

За інформацією Фонду, Дунаєвецький хлібокомбінат був створений у 1925 році на Хмельниччині. Нині це бюджетоутворююче підприємство смт Дунаївці, яке забезпечує роботою 128 місцевих жителів. Діяльність підприємства пов'язана з наданням послуг складського господарства та виробництвом продуктів борошномельно-круп'яної промисловості. 

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що підприємство має 11 млн грн боргів, зобов'язання за якими візьме на себе новий власник. Водночас, зазначив Сенниченко, актив має високий інвестиційний потенціал, оскільки хлібокомбінати створювалися як виробничі майданчики з ретельним вибором локацій та розвиненою логістичною інфраструктурою. Так, підприємства мають потужні елеватори та доступ до залізничних колій.

Раніше повідомляли, що Фонд держмайна передасть на приватизацію 7 проблемних державних комбінатів хлібопродуктів. Окрім Дунаєвецького, планують продати Полтавський, Радивилівський, Неполоковецький, Ніжинський, Івано-Франківський та Новопокровський хлібокомбінати.

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