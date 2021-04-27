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Стало відоме ім’я військового, який загинув через підрив авто на Донбасі

У Волочиську Хмельницької області, звідки родом боєць, оголосили дні жалоби.

Внаслідок підриву військового авто в районі бойових дій на Донбасі, яке сталося 27 квітня, загинув старший сержант ВСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області.

Про це повідомляє пресслужба Волочиської міської ради.

“На жаль, війна забирає найкращих наших синів! Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу державу на сході.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим Романа. Схиляємось у скорботі разом з вами”, - йдеться у повідомленні.

Роман Гуляк
Фото: https://www.facebook.com/volochyskaOTG/
Роман Гуляк

Через загибель бійця у місті оголосили дні жалоби. Міська влада закликає усі установи та організації утриматись від святкувань та розважальних заходів.

Нагадаємо, на Донбасі у вівторок, 27 квітня, внаслідок підриву військового автомобіля загинув військовий, ще троє отримали травми.

Травмованих солдатів госпіталізовано в задовільному стані.

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