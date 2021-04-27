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У Києві сталися сутички через демонтаж кіосків біля "Комфорт Тауну"

Комунальники приїхали виселяти 200-метровий торговий ряд. 

У Києві сталися сутички через демонтаж кіосків біля "Комфорт Тауну"
Фото: facebook.com/MunicipalnaVarta

У Києві сталися сутички на Регенераторній вулиці через демонтаж кіосків біля мікрорайону "Комфорт Таун".

Про це повідомила муніципальна варта Києва.

Співробітники Департаменту благоустрою КМДА у вівторок приїхали виселяти торговий ряд, що складався з кількох десятків МАФів та займав частину Регенераторної від проспекту Соборності до житлового комплексу.

Незадоволені підприємці спробували чинити опір, у зв'язку з чим довелося втрутитися Національній поліції та муніципальній варті.

Нагадаємо, що від початку весни Департамент міського благоустрою почав активно зносити незаконні кіоски та інші подібні об'єкти. Лише за останній тиждень з вулиць Києва прибрали 141 елемент благоустрою, що розміщувався самовільно. 

Департамент стверджує, що перед демонтажем інспектори обов'язково вносять припис із вимогою до власника надати документи на розміщення або демонтувати об'єкт власними силами. У разі їх відсутності Департамент міського благоустрою видає доручення на демонтаж.

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