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Головою правління НСТУ став Микола Чернотицький

За нього проголосували 10 із 15 членів наглядової ради.

Головою правління НСТУ став Микола Чернотицький
Микола Чернотицький
Фото: ukranews.com

27 квітня наглядова рада АТ "НСТУ" обрала голову правління "UA: Суспільне мовлення". Ним став Микола Чернотицький, набравши 10 голосів. У засіданні взяло участь 15 членів Наглядової ради. Про це повідомляє пресслужба НТСУ.

У фінальному турі виборів голови правління АТ "НСТУ" взяли участь четверо кандидатів:

  • Докаленко Віталій Вікторович;
  • Чернотицький Микола Миколайович;
  • Цибуля Оксана Володимирівна;
  • Шаповалов Андрій Андрійович.

За підсумками голосування Андрій Шаповалов набрав 5 голосів, Оксана Цибуля та Віталій Докаленко не отримали жодного голосу.

Микола Чернотицький з 2017 року входить до правління Суспільного мовника. З 2017 по 2019 рік - відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури НСТУ. З 2019 по 2021 рр. - відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток компанії. З лютого 2019 року Микола Чернотицький був т.в.о. голови правління (31.01-6.05.2019) та в.о. голови правління UA: Суспільне мовлення (6.05 по 31.06. 2019).

У 2014-2016 рр. обіймав посаду генерального директора Сумської ОДТРК, яка після трансформації стала філією Суспільного мовника - UA: СУМИ.

Голова правління АТ "НСТУ" обирається на конкурсних засадах терміном на 4 роки.

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