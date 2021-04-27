Головою правління НСТУ став Микола Чернотицький

27 квітня наглядова рада АТ "НСТУ" обрала голову правління "UA: Суспільне мовлення". Ним став Микола Чернотицький, набравши 10 голосів. У засіданні взяло участь 15 членів Наглядової ради. Про це повідомляє пресслужба НТСУ.

У фінальному турі виборів голови правління АТ "НСТУ" взяли участь четверо кандидатів:

Докаленко Віталій Вікторович;

Чернотицький Микола Миколайович;

Цибуля Оксана Володимирівна;

Шаповалов Андрій Андрійович.

За підсумками голосування Андрій Шаповалов набрав 5 голосів, Оксана Цибуля та Віталій Докаленко не отримали жодного голосу.

Микола Чернотицький з 2017 року входить до правління Суспільного мовника. З 2017 по 2019 рік - відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури НСТУ. З 2019 по 2021 рр. - відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток компанії. З лютого 2019 року Микола Чернотицький був т.в.о. голови правління (31.01-6.05.2019) та в.о. голови правління UA: Суспільне мовлення (6.05 по 31.06. 2019).

У 2014-2016 рр. обіймав посаду генерального директора Сумської ОДТРК, яка після трансформації стала філією Суспільного мовника - UA: СУМИ.

Голова правління АТ "НСТУ" обирається на конкурсних засадах терміном на 4 роки.