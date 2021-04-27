На Донбасі внаслідок підриву автомобіля загинув військовий, троє отримали травми

В районі бойових дій на Донбасі у вівторок, 27 квітня, внаслідок підриву військового автомобіля загинув військовий, ще троє отримали травми.

Про це повідомив штаб Операції об'єднаних сил.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, не сумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування", - йдеться в повідомленні.

Травмованих солдатів госпіталізовано в задовільному стані.

Нагадаємо, що 26 квітня на Донбасі загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини. Мерія міста Городенка, яка повідомила про це, стверджує, що він став жертвою снайперського обстрілу. В той же час штаб ООС нічого не повідомляв про цю смерть, тому, можливо, мова йде не про бойову втрату.