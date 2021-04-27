Снайпер застрелив українського військового на Донбасі

У понеділок, 26 квітня, на Донбасі загинув український військовий.

За повідомленням мерії Городенки (Коломийський район Івано-Франківської області), від кулі снайпера загинув уродженець місцевого села Колінки Іван "Африка" Ковальовський.

Штаб Операції об'єднаних сил в ранковому зведенні не повідомляв про смерть військового.

За офіційною інформацією, 26 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Один військовий отримав осколкове поранення та був госпіталізований у задовільному стані.