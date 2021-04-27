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Снайпер застрелив українського військового на Донбасі

Загиблий - військовослужбовець з Івано-Франківської області.

Снайпер застрелив українського військового на Донбасі
Фото: hth.gov.ua

У понеділок, 26 квітня, на Донбасі загинув український військовий.

За повідомленням мерії Городенки (Коломийський район Івано-Франківської області), від кулі снайпера загинув уродженець місцевого села Колінки Іван "Африка" Ковальовський.

Штаб Операції об'єднаних сил в ранковому зведенні не повідомляв про смерть військового. 

За офіційною інформацією, 26 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Один військовий отримав осколкове поранення та був госпіталізований у задовільному стані.

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