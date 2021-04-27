Наукова статті Киви англійською мовою, припускають журналісти, була перекладена за допомогою онлайн-перекладача, адже і ній "влада і уряд" – the government and the government, а "запобігати і попереджувати" – to prevent and to prevent.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який вчора захистив дисертацію, вказав у своїй роботі, що має шість наукових статей і чотири матеріали-виступи на конференціях. Однак ознайомитися з цим доробком неможливо, стверджують журналісти проєкту Bihus.info.

Наприклад, у дистератації згадано про виступ Киви на конференції в МАУП, що відбувся в 2018 році, а текст якого нібито оприлюднено в офіційному збірку академії на сторінка 152-154. Але в цьому збірнику насправді 144 сторінки.

Матеріал з конференції 2019 року вказано як опублікований на 414-416, але в зібрнику 414 сторінці і на останній сторінці вказано вихідні дані, а не виступ депутата.

Координаторка цих двох конференцій, доктор наук Оксана Пархоменко, сказала, що не пам'ятає прізвища Киви як учасника цих заходів.

Наукова статті Киви англійською мовою, припускають журналісти, була перекладена за допомогою онлайн-перекладача, адже і ній "влада і уряд" – the government and the government, а "запобігати і попереджувати" – to prevent and to prevent.

У довідці від ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління", наданій депутатом для захисту дисертації, використано підробний підпис, стверджують Bihus.info. Одну з них видала ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління".

Окрім того, у своїй дисертації депутат вживав вигадані термінів (центрально-фламандська державна управлінська концепція) та неправильно посилався на першоджерела.

Журналісти також підкреслили, що активну наукову роботу Ілля Кива почав вести тільки в ті роки, коли став народним депутатом від ОПЗЖ.

Нагадаємо, що Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію одностайними голосами членів комісії "за". Захист роботи під назвою "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на захист не пускали.

Кандидат медичних наук Олександр Ябчанка спалив свою дисертацію на знак протесту проти затвердження рішення про захист кандидатської дисертації нардепом від ОПЗЖ Іллєю Кивою.