Унаслідок обстрілу окупантів поранено українського бійця

Протягом минулої доби, 27 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу окупантів отримав поранення український військовий.

Станом на 7:00 28 квітня обстрілів не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне - ще й з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське - автоматичні станкові гранатомети.

У районі Кам’янки та Павлополя ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Широкиного окупанти обстрілювали позиції наших захисників зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у ранковому зведенні.

Також повідомляється, що вчора внаслідок підриву військового автомобіля загинув військовий, ще троє отримали травми. Як стало відомо, загинув старший сержант ВСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області.