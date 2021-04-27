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Олексій Чернишов: У "Львівській політехніці" створять Міжнародний інноваційний центр Східної Європи

Основною метою створення Центру є розробка стратегічного плану "розумного міста". 

Олексій Чернишов: У "Львівській політехніці" створять Міжнародний інноваційний центр Східної Європи
Фото: Макс Требухов

Між Міністерством розвитку громад та територій та некомерційною британською організацією "Всесвітній форум розумних міст" (WSCF) 27 квітня підписали Меморандум про співпрацю. Сторони спільно працюватимуть над розробкою стратегічного плану Smart City для міст України.

Розвиток проєкту розумних міст та створення інноваційної екосистеми в Україні за участі WSCF розпочнеться зі Львову, повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів. Передбачається, що на базі Наукового парку Національного університету "Львівська політехніка" буде створений Міжнародний інноваційний центр Східної Європи.

Основною метою створення Центру є розробка стратегічного плану "розумного міста", проведення досліджень у сфері інновацій для цілей сталого розвитку України, залучення інвестицій та сприяння розвитку інноваційної інфраструктури країни.

Очікується, що проєкт "розумного міста" на базі "Львівської політехніки" стане прикладом для інших міст України. Головною ідеєю втілення проекту є пошук стартапів, які розроблятимуть рішення для Smart City. Цільове завдання для стартапів – створення моделей, які спрямовані на розв’язання найбільш глобальних проблем міст.

"Мінрегіон наразі активно працює над створенням інноваційної інфраструктури в регіонах. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки передбачає, що одним із завдань регіональної політики є запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міст на засадах концепції Smart City. Цифрова трансформація регіонів має відбуватись із застосуванням інструментів «розумного» містобудування, просторового планування та побудови інноваційних екосистем", – зауважив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Завдяки активній участі в проєкті "розумного міста" транснаціональних компаній та інвестиційних установ, Україна буде позиціонуватися як центр інноваційної екосистеми в Східній Європі. 

Британська некомерційна організація Всесвітній форум розумних міст (WSCF) має значний досвід роботи у проєктах "розумних міст" та наразі працює над кількома такими проектами в країнах ЄС, США, Великій Британії та В’єтнамі. Президент WSCF Джевон Пітер Чун зазначає: "Україна має величезний потенціал і може відіграти значну роль у європейській економіці найближчим часом. Молодість та висока якість людських ресурсів є однією з найбільших переваг майбутнього України".

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