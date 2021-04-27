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Зеленський запропонував створити паралельний нормандському формат "з потужними гравцями"

Президент заявив, що Україна не хоче закривати "Мінськ".

Зеленський запропонував створити паралельний нормандському формат "з потужними гравцями"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський запропонував створити паралельний нормандському формат мирного врегулювання війни на Донбасі.

"Це може бути розширення Нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", - цитує Зеленського його пресслужба.

Зеленський сказав про це під час відвідання Херсонської області.

Він також знову висловився за модернізацію Мінських угод.

"Ніхто не говорить, що потрібно закривати «Мінськ». Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що в межах Мінського формату активно проходять перемовини, зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і невдовзі може бути досягнуто спільного результату.

"Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж таки думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим серйозно – не тільки на словах, а й письмово підтвердять", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що до "нормандської четвірки" входять Україна, Росія та посередники Німеччина і Франція. Україна багато разів казала, що до до неї треба додати США, а Зеленський нещодавно запропонував ще й Канаду і Великобританію.

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