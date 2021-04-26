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Зеленський: ТКГ майже узгодила встановлення режиму тиші на Донбасі

Президент наголосив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я на Великдень.

Зеленський: ТКГ майже узгодила встановлення режиму тиші на Донбасі
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

Про це він повідомив на брифінгу, передає "Інтерфкс-Україна".

"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я.

"Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - додав він.

Нагадаємо, 22 липня минулого року ТКГ домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Вже сстаном на 3 вересня місія ОБСЄ виявила більш ніж 900 порушень "всеосяжного перемир'я". Порушення тривали й надалі.

На початку березня цього року окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь".

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