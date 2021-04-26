Зеленський: ТКГ майже узгодила встановлення режиму тиші на Донбасі

Президент наголосив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я на Великдень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

Про це він повідомив на брифінгу, передає "Інтерфкс-Україна".

"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я.

"Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - додав він.

Нагадаємо, 22 липня минулого року ТКГ домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Вже сстаном на 3 вересня місія ОБСЄ виявила більш ніж 900 порушень "всеосяжного перемир'я". Порушення тривали й надалі.

На початку березня цього року окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь".