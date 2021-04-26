Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Назвали дати додаткової сесії ЗНО

Вона відбудеться з 29 червня по 14 липня.

Назвали дати додаткової сесії ЗНО
Фото: Радіо Свобода

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 29 червня по 14 липня. Протягом 6-18 травня триватиме додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії ЗНО.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Згідно з графіком додаткової сесії, тестування з хімії відбудеться 29 червня, англійської мови - 1 липня, німецької мови - 2 липня, іспанської мови - 5 липня, французької мови - 6 липня, математики - 7 липня, математики (завдання рівня стандарту) - 7 липня, фізики - 8 липня, української мови - 9 липня, української мови і літератури - 9 липня, історії України - 12 липня, біології - 13 липня і географії - 14 липня.

Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Як повідомляли, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня.

Нагадаємо, з 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим для усіх випускників шкіл.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також