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Більшість українців досі вважають Чорнобильську АЕС небезпечною, – опитування

Біля третини опитаних вважають цей об’єкт безпечним.

Більше половини громадян (56%) вважають Чорнобильську атомну електростанцію небезпечною на сьогоднішній день. Біля третини опитаних (30,9%) вважають цей об’єкт безпечним, а 13,1% не змогли відповісти на це запитання.

Такі дані були отримані в результаті соціологічного дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», проведеного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Нагадаємо, що презентація другої частини соціологічного дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», присвячена екологічним аспектам енергетики, відбудеться онлайн 27 квітня (вівторок) об 11:00. Зареєструватися на захід можна за посиланням.

Повний звіт за результатами дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» дивіться за посиланням.

Дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.

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