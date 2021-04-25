За останні три тижні захворюваність у регіоні зменшилась у два рази.

З понеділка, 26 квітня у Львівській області буде скасовано “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Про це у Телеграм-каналі повідомив Міністр Кабінету Міністру Олег Немчінов.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області”, – йдеться у повідомленні.

Відтак Львівщина перейде у “жовту” карантинну зону.

За словами заступника Міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в області спостерігається стабілізація епідемічної ситуації поширення COVID-19 і є всі передумови перевести регіон з червоного в жовтий рівень епідемічної небезпеки.

“Всі 5 показників, за якими проводиться моніторинг, відповідають тим показникам, які зазначені в постанові Кабінету Міністрів. Бачимо спад захворюваності за останній тиждень на мінус 27%, а за останні три тижні захворюваність зменшилась у два рази. Така сама ситуація і з госпіталізацією. За останній тиждень мінус 20%, а за останні три тижні кількість госпіталізацій зменшилась у 2 рази”, - зазначив Ляшко і додав, що також спостерігається стабілізація захворюваності на грип та ГРВІ.

Голові Львівської ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів.

Додамо, згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров’я України станом на неділю, 25 квітня у “червоних” зонах перебувають Київ та 10 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області. “Жовтими” є Закарпаття, Прикарпаття, Одещина Херсонщина і Буковина.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України не буде змінювати модель адаптивного карантину на травневі свята, оскільки вона демонструє свою дієвість.