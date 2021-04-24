Окупанти сьогодні стріляли біля Троїцького, Лебединського та Новгородського

З початку суботи, 23 квітня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Троїцьке та Лебединське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вели вогонь у бік позицій наших захисників з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Піски противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

“Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 квітня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню окупантами, з яких 19 обстрілів та 1 дистанційне мінування.