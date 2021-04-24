"Будь-яке вторгнення збройних сил Росії на українську територію для них заздалегідь програшне".

Підрозділи МВС готові до можливих спроб повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив в ефірі програми “Україна Завтра” на телеканалі “Україна 24”, повідомила пресслужба МВС.

"Можу заспокоїти українських громадян: всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ повністю готові до будь-якого розвитку сценарію, зокрема до спроб повномасштабного вторгнення. Будь-яке вторгнення збройних сил Росії на українську територію для них заздалегідь програшне", - заявив Шкіряк.

За словами радника міністра, Україна проводить всі можливі дипломатичні спроби для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Це серйозний конфлікт, який відбувається на території Європи, безумовно, до нього прикута увага всього світу. З огляду на те, що Путін вбив вже понад 14 тис. мирних українських громадян і наших воїнів-героїв, усвідомлюючи, що сьогодні він здійснює прямий шантаж всього цивілізованого суспільства, проводяться всі можливі дипломатичні спроби для того, щоб цю ситуацію вирішиити. Україна повинна робити такі кроки", - сказав він.

Нагадаємо, у березні Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях. Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.