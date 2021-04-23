Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу окупантами селища Північне Донецької області, який представники незаконних збройних формувань РФ здійснили ввечері 22 квітня.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, у якому перебували місцеві мешканці, та огорожу, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі й розшукові дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування триває.

Раніше сьогодні штаб ООС попередив про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим введенням російських військ. Одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Крім того, сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан.