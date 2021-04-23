Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли житловий будинок у селищі Північному на Донеччині

Прокуратура розпочала розслідування.

Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу окупантами селища Північне Донецької області, який представники незаконних збройних формувань РФ здійснили ввечері 22 квітня.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, у якому перебували місцеві мешканці, та огорожу, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі й розшукові дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування триває.

Раніше сьогодні штаб ООС попередив про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим введенням російських військ. Одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Крім того, сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також