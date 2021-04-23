Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
ГоловнаПраво

Топпосадовців Держгеокадастру викрили на розкраданні 20 тис. гектарів держземель

Одну зі злочинних схем організували у Запорізькій і Донецькій областях.

Служба безпеки України заблокувала низку корупційних механізмів, організованих топпосадовцями Держгеокадастру. Організатори однієї з оборудок діяли через систему документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 тис. га земельних ділянок із держвласності.

Загалом зловмисники працювали за двома схемами, інформує пресцентр СБУ.Перша діяла через систему документообігу. Її організатори змінювали цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без жодних процедур - просто фальсифікуючи документи в системі.

За другою схемою чиновники вивели із держвласності понад 20 тис. га. Ця оборудка працювала у Запорізькій і Донецькій областях. Тут посадовці оформлювали "елітні" земельні ділянки на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про махінації.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у шести областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання.

Як повідомляли, колишнього в.о. начальника луганського Держгеокадастру засудили до 9,5 років. Чоловіка визнали винним у отриманні великого хабаря.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також