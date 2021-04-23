Одну зі злочинних схем організували у Запорізькій і Донецькій областях.

Служба безпеки України заблокувала низку корупційних механізмів, організованих топпосадовцями Держгеокадастру. Організатори однієї з оборудок діяли через систему документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 тис. га земельних ділянок із держвласності.

Загалом зловмисники працювали за двома схемами, інформує пресцентр СБУ.Перша діяла через систему документообігу. Її організатори змінювали цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без жодних процедур - просто фальсифікуючи документи в системі.

За другою схемою чиновники вивели із держвласності понад 20 тис. га. Ця оборудка працювала у Запорізькій і Донецькій областях. Тут посадовці оформлювали "елітні" земельні ділянки на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про махінації.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у шести областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання.

Як повідомляли, колишнього в.о. начальника луганського Держгеокадастру засудили до 9,5 років. Чоловіка визнали винним у отриманні великого хабаря.