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Суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного

СБУ вживає заходів щодо його розшуку.

Суд скасував заочний арешт ексзаступника голови СБУ Нескоромного
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Київський апеляційний суд скасував постанову Шевченківського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику глави Служби безпеки України Дмитру Нескоромному, підозрюваному в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У рішенні суду пояснюється, що згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, розглядати клопотання про арешт без підозрюваного можна лише, якщо прокурор довів, що той перебуває у міжнародному розшуку. Однак у цій справі суддям надали недостатньо документів, які підтвердили б, що Нескоромний знаходиться у міжнародному розшуку.

Як сказано в рішенні суду, СБУ (як орган досудового розслідування) не зверталася до Інтерполу, щоб отримати для суду підтвердження про те, що Нескоромний перебуває у міжнародному розшуку.

"СБУ відомо про рішення апеляційного суду Києва, яким ще 6 квітня скасовано постанову Шевченківського районного суду про обрання Дмитру Нескоромному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас це не заважає вживати заходів щодо розшуку Нескоромного, зокрема шляхом виконання постанови суду, якою надано дозвіл на затримання підозрюваного", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресцентрі СБУ.

Як повідомляли, 27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника глави СБУ Нескоромного до організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

На сайті МВС України дані Нескоромного значаться в переліку розшукуваних осіб. Також зазначено, що суд дозволив затримання Нескоромного (для обрання запобіжного заходу).

Нескоромний підозрюється за ст. 348 ч. 1 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронних органів), а дата зникнення 29 січня 2021 року.

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