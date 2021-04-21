Активісту Ратушному скасували домашній арешт за підозрою в хуліганстві під Офісом президента

Київський апеляційний суд скасував ухвалу про домашній арешт голові ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному через участь у акції під Офісом президента.

Окрім того, колегія суддів відмовила слідчому в обранні будь-якого запобіжного заходу Ратушному.

Зважаючи на це рішення, клопотання про взяття Романа Ратушного на поруки судом не розглядалися.

Нагадаємо, 29 березня Печерський суд обрав Роману Ратушному запобіжний захід - домашній арешт з електронним браслетом на два місяці - за участь у акції протесту на вул. Банковій 20 березня.

Ратушний після оголошення рішення повідомив, що буде його оскаржувати і подавати позов проти заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС про захист честі та гідності.

Клопотання про взяття Ратушного на поруки подавали народні депутати та українські митці.

Правозахисниця Євгенія Закревська під час засідання Печерського райсуду зазначила, що Ратушний не є підозрюваним у кримінальному провадженні, оскільки момент вручення підозри не відповідає даті складення і підписання підозри.

Закревська додала, що з тексту підозри і матеріалів клопотання кваліфікуюча ознака злочину відсутня. Вона також зазначала, що доказів, які доводять вину конкретно Ратушного немає.

Роман Ратушний під час засідання підкреслив, що "єдиним доказом є фотографія, яка домонтована до відео Геращенка".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео, яке, на його думку, доводить: мітинг під Офісом президента 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями.