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Українського військового в Криму засудили до 3,5 років колонії

Затриманого ФСБ Добринського звинуватили у незаконному перетині кордону і контрабанді наркотиків.

Українського військового в Криму засудили до 3,5 років колонії
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Підконтрольний Кремлю суд окупованого Криму виніс вирок заарештованому після затримання спецслужбами РФ українському військовослужбовцю Євгену Добринському. Нашого співгромадянина засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Щойно підконтрольний окупаційній владі так званий "Джанкойський районний суд", що у тимчасово окупованому Криму, виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних Сил України Євгенію Добринському за начебто незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів", - написала омбудсманка у фейсбуці.

Денісова засудила дії підконтрольного окупаційній владі суду і наголосила, що кримінальна справа є сфабрикованою.

"Докази надані суду стороною захисту під час судових засідань свідчать про невинуватість українського військовослужбовця", - наголосила українська уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, російське слідство стверджує, що Добринський торік 30 травня "без документів на право в'їзду пройшов пішки по дамбі залізничною колією в напрямку між н.п. Сиваш і Джанкоєм".

Як повідомляли, Добринський перебував на одному з військових об'єктів приблизно за тисячу метрів від окупованого Росією півострова Крим. Зброя і амуніція військовослужбовця залишилися на місці, а сам він зник.

Командування ЗСУ заявило, що військового викрали, а неподалік від спостережного посту виявили сліди боротьби з невідомими особами.

Пізніше ФСБ опублікувала відео затримання і допиту Добринського, на якому спочатку він йде по залізничних коліях хитаючись і розмахуючи руками. Потім він сідає на рейки, і згодом його відводять під руки російські військові. На допиті він розповів, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, а при ньому були "якісь наркотичні засоби на кшталт трави коноплі". За його словами, наркотики йому дали "місцеві", з якими він випивав.

У заяві командування прокоментували це відео, назвавши його постановкою, оскільки "режисери ФСБ" не врахували важливих деталей: головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначено панаму літню, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не було враховано час доби і погодних умов, коли "зник" Добринський, а це близько пів на п'яту ранку.

"На жаль, в цій ситуації старший солдат Євген Добринський став маріонеткою в інформаційній війні, яка ведеться російським агресором", - заявили військові.

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