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Кулеба: російські війська продовжують прибувати до кордонів України

Окрім військовослужбовців, РФ стягує десантників у Криму, системи радіоелектронної боротьби і балістичні ракети.

Кулеба: російські війська продовжують прибувати до кордонів України
Фото: скрін відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що чисельність російських військ на кордонах з Україною за тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу для іноземних медіа, передає УНІАН.

Кулеба наголосив, що впродовж останніх тижнів російські війська продовжують прибувати до кордонів України і розміщуються там у безпосередній близькості до кордону з північного сходу, сходу і півдня.

"Приблизно через тиждень очікується, що їх чисельність у з'єднаних силах зросте до понад 120 тис. військовослужбовців. Це не означає, що вони припинять нарощувати сили у такій кількості", - наголосив голова МЗС.

Він зазначив, що більше занепокоєння викликає той факт, що Росія стягує не лише військовослужбовців, а й десантників у Криму, системи радіоелектронної боротьби для пригнічення систем комунікації на усій території України і балістичні ракети.

Також Кулеба додав, що є чіткі сигнали про розміщення Росією "деяких інших потенційно наступальних можливостей".

Нагадаємо, глава європейської зовнішньополітичної служби Жозепп Боррель заявив, що Росія стягнула до кордонів з Україною 150 000 військових. Джерело цих даних він не назвав. Раніше Кулеба закликав ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти РФ.

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