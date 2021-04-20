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​"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого депутата за поїздку до Лукашенка

Дії Шевченка попросили вважати приватною ініціативою. 

​"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого депутата за поїздку до Лукашенка
Фото: president.gov.by

Фракція політичної партії "Слуга народу" вимагатиме пояснень від депутата Євгенія Шевченка у зв'язку з його поїздкою до Олександра Лукашенка.

"Народний депутат Шевченко не був делегований фракцією, партією "Слуга народу", Міністерством закордонних справ чи Офісом Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Він також не перебуває у складі парламентської делегації до Республіки Білорусь", - йдеться в коментарі голови партії Олександра Корнієнка, пише "Укрінформ".

Він сказав, що поїздка Шевченка та всі його зустрічі є приватними, він у цьому випадку не є представником держави.

"Я вважаю, що подібні дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики в Україні та принцип узгодженості дій всіх гілок влади у міжнародних відносинах. Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень по його поверненню", - наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, що 20 квітня Олександр Лукашенко зустрівся з українським депутатом Євгенієм Шевченком в президентському палаці.

Політичні відносини між Україною та Білоруссю восени 2020 року було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах.

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