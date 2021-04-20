Росія обмежила польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря

Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на міжнародне повідомлення для пілотів (NOTAM).

"Район оголошено тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден", - йдеться в документі.

Згідно координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Раніше стало відомо, що з 24 квітня по 31 жовтня Росія закриє частину акваторії Чорного моря для іноземних військових кораблів під приводом навчань. Як випливає з даних бюлетеня Управління навігації і океанографії Міноборони РФ, опублікованого 14 квітня, це стосується акваторії уздовж Південного берега Криму (від Севастополя до Гурзуфа), району біля берегів Керченського півострова (поблизу Опукського природного заповідника) і морської ділянки на захід від окупованого Криму.