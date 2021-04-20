Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
ГоловнаПолітика

Росія обмежила польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря

Обмеження діятимуть з 20 по 24 квітня.

Росія обмежила польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря
Фото: EPA

Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на міжнародне повідомлення для пілотів (NOTAM).

"Район оголошено тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден", - йдеться в документі.

Згідно координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Раніше стало відомо, що з 24 квітня по 31 жовтня Росія закриє частину акваторії Чорного моря для іноземних військових кораблів під приводом навчань. Як випливає з даних бюлетеня Управління навігації і океанографії Міноборони РФ, опублікованого 14 квітня, це стосується акваторії уздовж Південного берега Криму (від Севастополя до Гурзуфа), району біля берегів Керченського півострова (поблизу Опукського природного заповідника) і морської ділянки на захід від окупованого Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також