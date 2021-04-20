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США додатково виділили $155 млн. на підтримку України

Найбільше коштів передбачено на протидію російській агресії.

США додатково виділили $155 млн. на підтримку України

Сполучені Штати Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"У тісному партнерстві з Урядом України, USAID спрямовуватиме свою діяльність на покращення життя українців. Додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України", - сказано в повідомленні.

Зокрема, на підтримку зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців виділять 34 млн доларів, вдосконалення заходів із протидії корупції - 14 млн доларів, протидію російській агресії - 63 млн доларів, зміцнення демократії та врядування - 44 млн доларів США.

"Уряд США та Уряд України залишаються рішуче налаштованими до реалізації євроатлантичних прагнень України та подальших спільних дій на підтримку її народу", - резюмують у посольстві.

Раніше номінантка на посаду заступника Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Кремль використовує корупцію, щоб підірвати Україну зсередини.

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