Про санкції треба говорити ще до того, як Росія перейде "червоні лінії", - Ландсбергіс

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Європейський Союз має обговорити санкції ще до того, як Росія перейде "червоні лінії".

Про це він заявив після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС повідомляє Delfi.

"Я виступив з пропозицією, щоб санкції, особливо в історії з Україною, обговорювалися не тільки тоді, коли вже перетнуто червону лінію, коли атака почнеться фізично і буде пізно сідати і думати, що робити. Європа сьогодні може сказати і послати сигнал - ми готові говорити про секторальні санкції, якщо ці червоні лінії переступлять. (...) Сигнал повинен бути зрозумілим, жорстким і швидким", - сказав він.

Ландсбергіс заявив, що Росія не прагне до деескалації ситуації в Східній Україні.

"Поведінка і позиція України дуже спокійні, гідні поваги", - зауважив він.

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Європейському Союзу підготувати новий пакет секторальних санкцій проти Росії.