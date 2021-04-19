Адвокати Порошенка вимагають від ДБР закрити справу про призначення Семочка

Слідчі ДБР і прокурори зобов’язані негайно закрити справу проти експрезидента Петра Порошенка щодо призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Про це заявили адвокати Порошенка під час брифінгу в агентстві «Інтерфакс Україна». Вони повідомили, що Київський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про скасування підозри заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку у цій справі.

«Все попереднє літо у нас фактично було присвячене цій історії про призначення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки України пана Семочка. По цій кримінальній справі була вручена підозра Єгору Божку, тодішньому голові. На минулому тижні Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні скарги прокуратури і визнав повідомлення про підозру Божку незаконним з тієї простої причини, що не було жодного доказу того, що бюджету України завдані збитки. Те, що збитки були, вони придумали з голови, сказав суд з двох інстанцій», – нагадав Ілля Новіков.

«Це означає, що кримінальна справа, за якою ДБР і Офіс Генерального прокурора стверджували, що діями Порошенка і Божка була завдана шкода в 500 тисяч гривень, витративши кілька мільйонів гривень на це провадження, прийшла до безглуздого завершення. Зараз у слідчих, в чиєму провадженні знаходилася справа, і у прокурорів, які наглядають за цим провадженням, залишається лише один законний вихід. Вони зобов’язані терміново, бажано на цьому тижні, щоб не відкладати і не завдавати ще більші збитки бюджету, оголосити про закриття провадження проти Порошенка», – наголошує Ілля Новіков.

Адвокати Порошенка зазначають, що справа про призначення Семочка тихо «здулася».

«Особи, які беруть участь у провадженні, слідчі – їх було багато, вони ходили до суду цілою групою, бригадою. І прокурори, які керували цією групою, мають цю страву закрити. Бажано подати у відставку. І бажано приготуватися компенсувати шкоду, яку своїми незаконними діями, попри свої повноваження, вони завдали бюджету. Це неприємна процедура, ми це розуміємо. Але зробити це доведеться», – вважає Ілля Новіков.

Адвокат Ігор Головань також повідомив, що слідчі ДБР та прокурори намагаються приховати судові рішення у справі Семочка. «Слідчі і прокурори, незаконно перевищуючи свої повноваження, намагаються приховати факти своїх правопорушень шляхом обмеження доступу громадян України до Єдиного реєстру судових рішень. Незаконно слідство і прокурори заблокували доступ до цих ухвал в реєстрі. Ми будемо порушувати питання про притягнення осіб, які це організували, до кримінальної відповідальності», – зазначає Головань.