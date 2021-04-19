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Кулеба закликав ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти Росії

Український міністр вважає, що це може стримати РФ від агресії.

Кулеба закликав ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти Росії
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Європейському Союзу підготувати новий пакет секторальних санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у твіттері в понеділок після онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС.

"На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій. Персональних вже недостатньо", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що економічні та секторальні санкції щодо Російської Федерації були вперше запроваджені Європейським Союзом у 2014 році на підставі Рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP (від 31 липня 2014 року) й застосовуються стосовно окремих галузей економіки Російської Федерації, зокрема: фінансова сфера - обмеження операцій та контрактів з низкою банків; експорт до Росії військової техніки, технологій та товарів подвійного призначення; обмеження ЄС на експорт обладнання та технологій в РФ в енергетичній сфері стосуються продукції та технологій, призначених для розвідки глибоководних природних ресурсів та видобутку нафти, розвідки арктичних запасів нафти і проектів видобутку сланцевої нафти.

Санкції передбачають такі основні заборони:

  • обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для провідних російських компаній з мажоритарною часткою державної власності в уставному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС.
  • накладення експортної та імпортної заборони на торгівлю зброєю.
  • запровадження заборони на експорт товарів подвійного призначення для використання у воєнних цілях або для кінцевих споживачів товарів воєнного призначення у РФ.
  • обмеження доступу РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть використовуватися для розвідки нафти.
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