Олигархи: ЗеОбнуление?

Новость насторожила многих, не только тех, кого принято называть олигархами. Особенно, в комплекте (днем ранее) с известием о том, что Кабмин работает над механизмом депортации «контрабандистов» (по версии СНБО, – С.К.), которых планируют лишить украинского гражданства.

По итогам заседания СНБО в прошлый четверг Президент Зеленский инициировал разработку законопроекта о «статусе олигархов» (название условное, – СК.). Задача – ограничить их влияние, очертить круг возможных санкций за нарушения этих границ, «превратить их в бизнесменов». Ответственные – тот же СНБО, Антимонопольный комитет и Офис Президента.

Фото: скрін Кадр из сериала 'Слуга народа'

«Если будут четкие критерии, первым под них попадает Ахметов. А зачем нам с ним ругаться?»

«Идея насчет олигархов принадлежит лично Зеленскому. Он понимает, что власть олигархии – зло; что такие люди не должны контролировать телеканалы, иметь свои фракции, влиять на принятие решений. И он готов с ними бороться, даже осознавая риски последствий лично для себя», – говорит высокопоставленный источник в близком окружении главы государства.

На явные электоральные выгоды подобных действий он внимание не концентрирует, но они очевидны. Причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Предварительно задумка следующая – перечислить в законопроекте критерии, соответствуя которым (больше половины, например) гражданин признается олигархом. Среди них: определенные монопольные позиции на рынке, наличие собственных СМИ, лояльного депутатского пула.

Как все это обосновать, доказать юридически (особенно связь с депутатами) – вопрос к идейным вдохновителям законопроекта.

«Если говорить о списках «контрабандистов», которые сейчас утверждает СНБО, то это штука субъективная. Например, можно туда записать какого-то совершенно рядового махинатора, но проигнорировать людей Ильи Павлюка. Да и его самого, – рассуждает осведомленный собеседник. – В случае с олигархами так не получится. Если будут четкие критерии, то первый, кто под них попадает – Ахметов. Без вариантов. А зачем нам с ним ругаться? У Офиса с ним отношения конструктивные, спокойные, его медиа к нам лояльны, а мы его не трогаем».

Фото: LIGA.net Ринат Ахметов

«Допустим, кто-то из уважаемых людей будет публично рассматриваться сквозь призму этих критериев, которые мы установим. Предположим, их будет пять. И вот по двум критериям уважаемый человек подойдет под определение «олигарх», по трем – нет. Таким образом, к «олигархам» зачислен не будет. Но шлейф-то останется! Да, он ни один комплайенс в жизни больше не пройдет, счет в западном банке не откроет», – комментирует еще один. Добавляя: «Получим врагов на всю жизнь».

Справедливости ради: далеко не все представители «ближнего круга» Зеленского в восторге от предложенной идеи. «Начнем с того, что в законодательстве Украины нет термина «олигарх». Так зачем его легализовывать? И зачем начинать войну всех со всеми? Эти люди контролируют крупные СМИ, и они могут дать «ответку». Неслабую такую», – подчеркивает один из оппонентов идеи.

Собственно, масштабы «ответки» – главный вопрос. «Если вернуться к примеру с контрабандистами, то они сейчас затаились, «присели» (после истории с санкциями, – С.К.). Это – на пару месяцев. Как раз у нас будет время разработать профильный закон (о противодействии контрабанде, – С.К.), и это будет уже совсем иная плоскость», – поясняют на Банковой.

Что до олигархов, то тут – два варианта. Первый: скооперирировав усилия, они могут пойти катком на действующую власть. Учитывая общий объем их медиаресурса, успешный результат может быть достигнут за относительно короткий срок. С полным крушением рейтингов главы государства (удерживаемых на желаемом уровне с таким трудом, – С.К.).

Но что дальше? Ближайший электоральный конкурент Зеленского – Порошенко. К которому у каждого из этих самых олигархов – старые и весьма болезненные счеты. Вряд ли позволящие им играть в пользу Петра Алексеевича (который сам – классический олигарх, раз уж на то пошло) даже перед лицом условного «расстрела».

Фото: EPA/UPG Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время внеочередной сессии парламента, 4 марта 2020 г.

С другой стороны, в сериале «Слуга народа» именно так и произошло: старые элиты – несмотря на все разногласия – сплотились ради достижения общей цели.

Возвращаясь к анонсированному Президентом законопроекту, напомним: для его принятия необходимо минимум 226 голосов. Которых у «Слуги народа» – в чистом виде – нет. Хотя бы потому, что сама СН состоит из нескольких групп-представительств олигархов в парламенте. Не говоря уж о «независимых» группах типа «Довиры». Зачем им поддерживать подобное? Разумеется, что незачем.

«Веревский (крупнейший агробизнесмен страны, близкий к ОП, имеющий влияние на групу «Довіра» в количестве 20 нардепов, – С.К.) ведь тоже олигарх, как ни крути», – разводит руками упоминавшийся выше собеседник из близкого окружения Владимира Зеленского.

Даже при большом желании, Банковая наверняка не найдет голоса, но почти гарантированно испортит отношения со всеми потенциальными партнёрами наперед.

Фото: AgroPolit.com Андрей Веревский

«Настроение Зеленского таково, что законопроект все равно нужно вносить в зал. Пусть даже не поддержат, но – как там у классика – «дурь каждого будет видна», – говорит один из лидеров фракции «СН» в парламенте.

Казалось бы, логично. Однако, если отталкиваться от мифа о наличии у Банковой монобольшинства в ВР (которого, как мы понимаем, уже давно не существует), возникает вопрос: зачем Президенту а) свидетельствовать его, монобольшинства, недееспособность; б) фиксировать собственную невозможность повлиять на свою же фракцию и парламент в целом?

Ведь тогда следующим ожидаемым шагом должен быть ее роспуск. Угроза чего уже была зафиксирована в октябрьском обращении главы государства к парламенту. Однако один умный человек ее тогда оттуда вычеркнул. Ибо, сказано: «замахнулся – бей». Ну или не замахивайся. Все равно на следующих выборах (сугубо гипотетических пока) прежний успех «Слуге народа» не повторить.

Правда, у Банковой остается «в рукаве» еще один козырь – референдум. Необходимый закон, как мы помним, принят совсем недавно и буквально сразу же в Офисе офф-рек признавали намерение использовать сей инструмент в целях укрепления электоральных позиций Владимира Александровича.

Фото: EPA/UPG

Тяжелые мишени

Отвечая на прямой вопрос о том, направлен ли «закон об олигархах» против Игоря Коломойского или Петра Порошенко (которого президент упоминает в своих спичах к месту и не к месту, – С.К.), сторонники главы государства отвечают отрицательно. Мол, единственная задача – отделить олигархов (всех) от государства.

Однако ряд косвенных факторов указывает, что фактор Коломойского присутствует.

Во-первых, Игорь Валериевич однозначно соответствует дефиниции «олигарх». Во-вторых, у него есть собственный медиахолдинг (немало усилий вложивший в президентский триумф Зеленского), есть несколько десятков депутатов в Раде (больше половины из которых – в «Слуге народа»), пока еще сохраняется серьезное присутствие в ряде стратегических секторов экономики.

В-третьих, Коломойский – человек, былой коммуникацией с которым Зеленский откровенно тяготится. «Этот штамп про «марионетку Коломойского» (относительно Владимира Зеленского, – С.К.) сам Игорь Валериевич на выборах и запустил. Ему было выгодно, чтоб все так думали. А нам, в свою очередь, было не до того, чтоб с ним тогда бодаться», – поясняют собеседники на Банковой. «Зеленский никогда не был его марионеткой. Полнейшая чушь. Собственно, последние два года убедительно это доказали», – добавляют.

Фото: president.gov.ua

«Одно дело, какие у Коломойского и Зеленского были отношения до избрания последнего главой государства. С избранием все поменялось, институт президентства требует к себе уважения. Он не терпит хамства, тем более – панибратства. Коломойский этого не понял», – поясняет другой собеседник в ОП.

«Он перешел абсолютно все красные линии. Например, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко лично оскорблял Президента Зеленского. На местных он планировал выдвигаться от «партии мэров» «Пропозиция», но Беня его переманил, и он пошел от «Майбаха». Вроде и мелочь, но зачем эти красные тряпки? Я уже молчу про Дубинского. Про то, как Коломойский «качал» большинство, настраивая против нас (Банковой, – С.К.) своих депутатов», – дополняет другой.

Действительно, сферы влияния некогда могущественного олигарха стремительно сокращаются: «антиколомойский» закон поставил крест на перспективах возвращения «Привата» (в НБУ даже прогнозируют скорую продажу банка); «Центрэнерго» фактически вернулось под контроль государства. Вдобавок ко всему – персональные американские санкции, а также расследования за пределами страны.

Фото: EPA/UPG

Которые налагают фактические ограничения на выезд из Украины. Покинуть ее территорию – означает сознательно пойти на риск быть задержанным по запросу американской Фемиды.

Поэтому лучше не экспериментировать. Для Коломойского также важно не допустить создания прецедента. Когда других украинских граждан (пусть даже с оттенком контрабанды) лишают гражданства и высылают на все четыре стороны. Ибо сегодня – они, завтра – кто-то другой.

Насколько подобное вероятно? Сказать точно сможем лишь после того, как Кабмин предъявит обещанный порядок депортации «неблагоприятных личностей» – юристы его оценят и прокомментируют.

Но уже сегодня ясно: в купе с вероятным «законом об олигархах» это может стать грозным инструментом в руках главы государства.

Подобие компромисса (не столько даже с олигархами, сколько с парламентом, – С.К.) – утверждение полноценного «закона о лоббизме», которые позволит и с крупными игроками отношения урегулировать, и уровень влияния крупного бизнеса на государство хоть как-то ограничить.

***

«Сериал «Слуга народа» – наша карма, – констатирует один из топ-чиновников Банковой, – с одной стороны, он серьезно помог нам на выборах. С другой, нас все сейчас спрашивают: а почему у вас не так, как в сериале, когда уже благоприятное развитие сюжета? Что мне им ответить?».

Ответ дает старый советский мультфильм «Остров сокровищ». Точнее, слова песенки одного из героев. Тут – следите за пунктуацией. «В жизни как в кино? Вроде как в кино. Но не как в кино!».