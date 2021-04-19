Олигархи: ЗеОбнуление?

«Если будут четкие критерии, первым под них попадает Ахметов. А зачем нам с ним ругаться?»
«Идея насчет олигархов принадлежит лично Зеленскому. Он понимает, что власть олигархии – зло; что такие люди не должны контролировать телеканалы, иметь свои фракции, влиять на принятие решений. И он готов с ними бороться, даже осознавая риски последствий лично для себя», – говорит высокопоставленный источник в близком окружении главы государства.
На явные электоральные выгоды подобных действий он внимание не концентрирует, но они очевидны. Причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Предварительно задумка следующая – перечислить в законопроекте критерии, соответствуя которым (больше половины, например) гражданин признается олигархом. Среди них: определенные монопольные позиции на рынке, наличие собственных СМИ, лояльного депутатского пула.
Как все это обосновать, доказать юридически (особенно связь с депутатами) – вопрос к идейным вдохновителям законопроекта.
«Если говорить о списках «контрабандистов», которые сейчас утверждает СНБО, то это штука субъективная. Например, можно туда записать какого-то совершенно рядового махинатора, но проигнорировать людей Ильи Павлюка. Да и его самого, – рассуждает осведомленный собеседник. – В случае с олигархами так не получится. Если будут четкие критерии, то первый, кто под них попадает – Ахметов. Без вариантов. А зачем нам с ним ругаться? У Офиса с ним отношения конструктивные, спокойные, его медиа к нам лояльны, а мы его не трогаем».
«Допустим, кто-то из уважаемых людей будет публично рассматриваться сквозь призму этих критериев, которые мы установим. Предположим, их будет пять. И вот по двум критериям уважаемый человек подойдет под определение «олигарх», по трем – нет. Таким образом, к «олигархам» зачислен не будет. Но шлейф-то останется! Да, он ни один комплайенс в жизни больше не пройдет, счет в западном банке не откроет», – комментирует еще один. Добавляя: «Получим врагов на всю жизнь».
Справедливости ради: далеко не все представители «ближнего круга» Зеленского в восторге от предложенной идеи. «Начнем с того, что в законодательстве Украины нет термина «олигарх». Так зачем его легализовывать? И зачем начинать войну всех со всеми? Эти люди контролируют крупные СМИ, и они могут дать «ответку». Неслабую такую», – подчеркивает один из оппонентов идеи.
Собственно, масштабы «ответки» – главный вопрос. «Если вернуться к примеру с контрабандистами, то они сейчас затаились, «присели» (после истории с санкциями, – С.К.). Это – на пару месяцев. Как раз у нас будет время разработать профильный закон (о противодействии контрабанде, – С.К.), и это будет уже совсем иная плоскость», – поясняют на Банковой.
Что до олигархов, то тут – два варианта. Первый: скооперирировав усилия, они могут пойти катком на действующую власть. Учитывая общий объем их медиаресурса, успешный результат может быть достигнут за относительно короткий срок. С полным крушением рейтингов главы государства (удерживаемых на желаемом уровне с таким трудом, – С.К.).
Но что дальше? Ближайший электоральный конкурент Зеленского – Порошенко. К которому у каждого из этих самых олигархов – старые и весьма болезненные счеты. Вряд ли позволящие им играть в пользу Петра Алексеевича (который сам – классический олигарх, раз уж на то пошло) даже перед лицом условного «расстрела».
С другой стороны, в сериале «Слуга народа» именно так и произошло: старые элиты – несмотря на все разногласия – сплотились ради достижения общей цели.
Возвращаясь к анонсированному Президентом законопроекту, напомним: для его принятия необходимо минимум 226 голосов. Которых у «Слуги народа» – в чистом виде – нет. Хотя бы потому, что сама СН состоит из нескольких групп-представительств олигархов в парламенте. Не говоря уж о «независимых» группах типа «Довиры». Зачем им поддерживать подобное? Разумеется, что незачем.
«Веревский (крупнейший агробизнесмен страны, близкий к ОП, имеющий влияние на групу «Довіра» в количестве 20 нардепов, – С.К.) ведь тоже олигарх, как ни крути», – разводит руками упоминавшийся выше собеседник из близкого окружения Владимира Зеленского.
Даже при большом желании, Банковая наверняка не найдет голоса, но почти гарантированно испортит отношения со всеми потенциальными партнёрами наперед.
«Настроение Зеленского таково, что законопроект все равно нужно вносить в зал. Пусть даже не поддержат, но – как там у классика – «дурь каждого будет видна», – говорит один из лидеров фракции «СН» в парламенте.
Казалось бы, логично. Однако, если отталкиваться от мифа о наличии у Банковой монобольшинства в ВР (которого, как мы понимаем, уже давно не существует), возникает вопрос: зачем Президенту а) свидетельствовать его, монобольшинства, недееспособность; б) фиксировать собственную невозможность повлиять на свою же фракцию и парламент в целом?
Ведь тогда следующим ожидаемым шагом должен быть ее роспуск. Угроза чего уже была зафиксирована в октябрьском обращении главы государства к парламенту. Однако один умный человек ее тогда оттуда вычеркнул. Ибо, сказано: «замахнулся – бей». Ну или не замахивайся. Все равно на следующих выборах (сугубо гипотетических пока) прежний успех «Слуге народа» не повторить.
Правда, у Банковой остается «в рукаве» еще один козырь – референдум. Необходимый закон, как мы помним, принят совсем недавно и буквально сразу же в Офисе офф-рек признавали намерение использовать сей инструмент в целях укрепления электоральных позиций Владимира Александровича.
Тяжелые мишени
Отвечая на прямой вопрос о том, направлен ли «закон об олигархах» против Игоря Коломойского или Петра Порошенко (которого президент упоминает в своих спичах к месту и не к месту, – С.К.), сторонники главы государства отвечают отрицательно. Мол, единственная задача – отделить олигархов (всех) от государства.
Однако ряд косвенных факторов указывает, что фактор Коломойского присутствует.
Во-первых, Игорь Валериевич однозначно соответствует дефиниции «олигарх». Во-вторых, у него есть собственный медиахолдинг (немало усилий вложивший в президентский триумф Зеленского), есть несколько десятков депутатов в Раде (больше половины из которых – в «Слуге народа»), пока еще сохраняется серьезное присутствие в ряде стратегических секторов экономики.
В-третьих, Коломойский – человек, былой коммуникацией с которым Зеленский откровенно тяготится. «Этот штамп про «марионетку Коломойского» (относительно Владимира Зеленского, – С.К.) сам Игорь Валериевич на выборах и запустил. Ему было выгодно, чтоб все так думали. А нам, в свою очередь, было не до того, чтоб с ним тогда бодаться», – поясняют собеседники на Банковой. «Зеленский никогда не был его марионеткой. Полнейшая чушь. Собственно, последние два года убедительно это доказали», – добавляют.
«Одно дело, какие у Коломойского и Зеленского были отношения до избрания последнего главой государства. С избранием все поменялось, институт президентства требует к себе уважения. Он не терпит хамства, тем более – панибратства. Коломойский этого не понял», – поясняет другой собеседник в ОП.
«Он перешел абсолютно все красные линии. Например, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко лично оскорблял Президента Зеленского. На местных он планировал выдвигаться от «партии мэров» «Пропозиция», но Беня его переманил, и он пошел от «Майбаха». Вроде и мелочь, но зачем эти красные тряпки? Я уже молчу про Дубинского. Про то, как Коломойский «качал» большинство, настраивая против нас (Банковой, – С.К.) своих депутатов», – дополняет другой.
Действительно, сферы влияния некогда могущественного олигарха стремительно сокращаются: «антиколомойский» закон поставил крест на перспективах возвращения «Привата» (в НБУ даже прогнозируют скорую продажу банка); «Центрэнерго» фактически вернулось под контроль государства. Вдобавок ко всему – персональные американские санкции, а также расследования за пределами страны.
Которые налагают фактические ограничения на выезд из Украины. Покинуть ее территорию – означает сознательно пойти на риск быть задержанным по запросу американской Фемиды.
Поэтому лучше не экспериментировать. Для Коломойского также важно не допустить создания прецедента. Когда других украинских граждан (пусть даже с оттенком контрабанды) лишают гражданства и высылают на все четыре стороны. Ибо сегодня – они, завтра – кто-то другой.
Насколько подобное вероятно? Сказать точно сможем лишь после того, как Кабмин предъявит обещанный порядок депортации «неблагоприятных личностей» – юристы его оценят и прокомментируют.
Но уже сегодня ясно: в купе с вероятным «законом об олигархах» это может стать грозным инструментом в руках главы государства.
Подобие компромисса (не столько даже с олигархами, сколько с парламентом, – С.К.) – утверждение полноценного «закона о лоббизме», которые позволит и с крупными игроками отношения урегулировать, и уровень влияния крупного бизнеса на государство хоть как-то ограничить.
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«Сериал «Слуга народа» – наша карма, – констатирует один из топ-чиновников Банковой, – с одной стороны, он серьезно помог нам на выборах. С другой, нас все сейчас спрашивают: а почему у вас не так, как в сериале, когда уже благоприятное развитие сюжета? Что мне им ответить?».
Ответ дает старый советский мультфильм «Остров сокровищ». Точнее, слова песенки одного из героев. Тут – следите за пунктуацией. «В жизни как в кино? Вроде как в кино. Но не как в кино!».