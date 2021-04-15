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Зеленський: РНБО запровадить другий пакет санкцій проти контрабандистів

Санкції застосують до 12 фізичних та юридичних осіб.

Зеленський: РНБО запровадить другий пакет санкцій проти контрабандистів
Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки та оборони запровадить другу частину санкцій проти контрабандистів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив після засідання РНБО.

"Рада національної безпеки та оборони буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосують санкції до 12 фізичних та юридичних осіб. І це не фінал. Ми бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств, багато з них мають 2-3 громадянства. З цим питанням ми розберемося швидко", - сказав глава держави.

Подробиць та імен контрабандистів президент не повідомив.

Він додав, що на порядку денному було сім питань. Тема Донбасу розглядалася таємно.

Також президент нагадав про поїздку до президента Франції Еммануеля Макрона та підтвердив, що в режимі відеозв'язку поспілкується з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Нагадаємо, що попереднє засідання РНБО відбулося 2 квітня.

На ньому було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топдесяткою української контрабанди".

Також РНБО розглядала питання про ситуацію з коронавірусом і доручила Кабінету міністрів розробити національний план вакцинопрофілактики COVID-19.

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