Зеленський: Україна і Грузія чекають пропозицій від ЄС і НАТО

Президент Володимир Зеленський у четвер, 15 квітня, провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

На сайті президента України повідомляється, що вони говорили про безпекову ситуацію на Донбасі.

Зеленський подякував Зурабішвілі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та вказав на історичне розуміння й взаємну підтримку України й Грузії в питаннях миру.

Також президент говорили про європейську та євроатлантичну перспективу України і Грузії.

"Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні", - сказав Зеленський.

Президент України запросив Зурібшвілі взяти участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".

На сайті президентки Грузії також повідомляється про телефонну розмову з Зеленським. Зурабішвілі сказала йому, що Україна має протистояти провокаціям та рухатися в єдино вірному напрямку - до євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, що це вже друга телефонна розмова Зеленського за сьогодні. Раніше він поговорив з президентом Фінляндії.