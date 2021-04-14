Комітет з нацбезпеки викликав в Раду голову МЗС та керівника СЗР через викрадення судді Чауса

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для пояснень щодо викрадення у Молдові судді Миколи Чауса. Про це повідомив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Андрій Парубій після засідання комітету.

Парубій наголосив, що йдеться не про Чауса чи будь-якого іншого хабарника або злочинця. Йдеться про загрозу зруйнувати співпрацю між Україною та Молдовою, де на останніх президентських виборах перемогла проєвропейська кандидатка Мая Санду.

«Молдова – це і кордон з Україною. І ми розуміємо, які ризики можуть мати ці дії, коли там проросійські сили будуть мати більшість. Проєвропейські сили змогли взяти більшість, перемогла Санду. І зараз цим скандалом, який дуже швидко розгортається, ми можемо підважити наші двосторонні відносини між Україною і Молдовою – якщо ці факти, які описує преса, незаконні дії українських спецслужб у дружній Молдові мали місце», – наголосив Парубій.

«Я вважаю, це великий ляпас українським розвідувальним службам, українським спецпризначенням. Тому що вони мають працювати з ворогами України на східному кордоні, а не у дружній нам Молдові без відповідних на це дозволів. Більше того – тепер важко проводити судові дії стосовного того ж Чауса, якщо він незаконно потрапив на територію України», – зауважив Андрій Парубій.

«Зважаючи на те, що у молдовському парламенті вже створено відповідну слідчу комісію, яка буде розслідувати ці речі, маючи на меті дискредитацію україно-молдовських відносин і дискредитацію президента Молдови, ми домовилися, що на наступний комітет буде запрошений і Кондратюк, і Кулеба як міністр закордонних справ, які з цього приводу повинні дати вичерпні і аргументовані відповіді», – резюмує Парубій.