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Епідеміолог МОЗ підтримала рішення про продовження локдауну в Києві

Ще в січні прогнозували, що Київ буде територією найвищого ризику і найбільших наслідків епідемічних ускладнень.

Епідеміолог МОЗ підтримала рішення про продовження локдауну в Києві
Фото: EPA/UPG

Радниця міністра охорони здоров’я Максима Степанова з питань біологічної безпеки, головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград вважає продовження Кличком локдауну у Києві правильним та раціональним рішенням. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Коли говоримо про різні варіанти реагування на епідемію, тут є декілька сценаріїв. В даному варіанті я дуже підтримую мера Кличка. Прийняте абсолютно правильне раціональне рішення, він відповідає за життя людей. Київ – це мегаполіс. Це висока щільність популяції, високі міграційні процеси внаслідок великих обсягів цілеспрямованого переміщення потоків населення. Всі ці ризики притаманні Києву», – зазначила радниця міністра.

Виноград наголосила на тому, що Київ є зоною найвищого ризику інфікування для населення.

«Ще в січні ми прогнозували, що Київ буде територією найвищого ризику і найбільших наслідків епідемічних ускладнень, у разі проникнення на територію України британського та інших штамів. Нові штами пробивають імунітет, і людина може бути повторно інфікована», – додала епідеміолог.

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