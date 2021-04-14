Кличко показав, як лікують дітей з коронавірусом в лікарні

Мер Києва Віталій Кличко показав будні коронавірусного відділення у міській дитячій інфекційній лікарні. Відео з медзакладу він продемонстрував під час онлайн-брифінгу. Кличко занепокоєний тим, що хвороба вражає дітей молодшого віку.

«Я вже говорив, що складнішим став перебіг хвороби в дітей. У стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки. Вчора я перевірив, як лікують пацієнтів у міській дитячій інфекційній лікарні. На сьогодні в медзакладі 41 дитина, з них 5 на кисневій підтримці і одна в реанімації. Медики зазначають, якщо в першу хвилю потрапляли переважно підлітки, то тепер більшість пацієнтів – дошкільнята. І з більш складним перебігом хвороби та її наслідками», - зазначив лідер «Удару».

За словами медиків, посилені карантинні обмеження допомогли зменшити кількість пацієнтів медичних закладах, додав Кличко. Він закликав батьків берегти своїх дітей.

«Лікарі говорять, що запроваджені обмеження дають перші результати. Але зазначають, що ситуація складна. Тому я звертаюся до всіх: бережіть своїх дітей. Якщо ми зупинили заняття у школах, діти не повинні збиратися великими компаніями. Якщо ми закрили садки, не треба вести маленьких дітей на дитячі майданчики. Пояснюйте дітям правила безпеки. Показуйте, як їх дотримуватися власним прикладом» - підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун та закликав уряд передати киянам ліжкомісця у відомчих медзакладах.