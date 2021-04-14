Любченко виграв конкурс на посаду голови Податкової і отримав 5-річний контракт

Конкурс на зайняття посади голови Державної податкової служби виграв Олексій Любченко.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан за підсумками засідання уряду в середу.

Любченко очолює Державну податкову службу з квітня 2020 року, з ним було укладено безстроковий контракт на період дії карантину.

Кабінет міністрів вирішив звільнити Любченка з посади голови ДПС з 19 квітня у зв'язку із закінченням строку дії "карантинного" контракту та перепризначити з 20 квітня строком на 5 років.

Любченко став першим топчиновником, призначеним за результатами конкурсного відбору після їх відновлення.

Конкурси на державну службу були припинені у зв'язку з епідемією коронавірусу в квітні 2020 року.

У лютому 2021 року Верховна Рада проголосувала за їх відновлення, і 17 березня Кабмін почав конкурсний відбір на перші посади вищого корпусу державної служби.