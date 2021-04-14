Турчинов: в 2014 році було звільнено 2/3 Донбасу

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов не погоджується з думкою президента Володимира Зеленського про те, що не треба було звільняти Шуми та інші населені пункти на Донбасі у зв’язку з втратами наших воїнів. Про це йдеться у заяві Турчиного, оприлюдненій на сайте "Європейської солідарності".

"Хочу нагадати чинному президенту, що в 2014 році було звільнено 2/3 Донбасу. Після 2015 року ми використовували тактику покрокового наступу, за кожної можливості звільняючи хоча б невеличкий населений пункт, або просуваючи наскільки можливо вперед наші позиції. Росію дуже дратувала ця тактика, яку вони назвали “повзучим наступом”.

Так, на війні дійсно бувають втрати, особливо коли звільняєш зі зброєю в руках свою землю. Але більш болючі і невиправдані втрати, коли наші військові, обмежені заборонами адекватно реагувати на провокації ворога, стають мішенями, які розстрілюють російські снайпери та вбиває ворожа артилерія", - заявив Турчинов.

На його думку, з нового року під час перемир'я ЗСУ повнесли втрат більше, ніж звільняючи будь-який населений пункт.

"Останнім часом керівники України, як мантру повторюють, що не збираються військовим шляхом звільняти ані метра нашої землі. Мабуть, щоб в Кремлі нічого такого не запідозрили і не образились...На жаль, все це доводить, що сьогодні головний пріоритет чинної влади – не захист та звільнення країни, а самозбереження", - вважає Турчинов.