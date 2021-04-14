Боррель обговорив із Блінкеном ситуацію з військами РФ на українських кордонах

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок, 13 квітня, мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої обговорював з ним Україну.

Про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС), передає "Інтерфакс-Україна".

"Високий представник (ЄС із закордонних справ) і заступник голови (Єврокомісії) Боррель і держсекретар Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу тривалого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму", - йдеться в комюніке ЄВС.

Сторони також говорили стосовно продовження спільної роботи зі стабілізації Афганістану і обмінялися думками про тривалу кризу в Ефіопії. Обидва торкнулися ситуації в Ірані та стану дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.

"Високий представник і держсекретар Блінкен домовилися продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами і проблемами зовнішньої політики і безпеки", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, вчора у Брюсселі з держсекретарем США зустрівся глава МЗС України Дмитро Кулеба. Ентоні Блінкен запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку США.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, у якій висловив занепокоєння через накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною і закликав Росію до деескалації напруги.