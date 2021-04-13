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"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії", - Зеленський

Зеленський запросив короля Йорданії на святкування 30-річчя незалежності України.

"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії", - Зеленський
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Йорданського Хашимітського Королівства Абдаллою ІІ ібн Аль-Хусейном.

Глава Української держави запевнив короля Абдаллу ІІ у підтримці його політики із забезпечення стабільності та безпеки Йорданського Хашимітського Королівства, повідомляє пресслужба президента.

Король подякував президенту України за підтримку та солідарність, відзначивши готовність до продовження всебічного розвитку відносин між Україною та Йорданією, і висловив підтримку на шляху до миру на Донбасі.

Сторони обговорили широке коло питань порядку денного двосторонніх відносин. Співрозмовники наголосили на важливості поглиблення взаємодії, зокрема у торговельно-економічній сфері, проблематиці продовольчої безпеки та в контексті протидії наслідкам глобальної пандемії COVID-19.

«Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону», – наголосив Володимир Зеленський.

Сторони також обговорили питання протидії пандемії та шляхи подолання коронавірусної хвороби COVID-19.

Володимир Зеленський привітав Короля Абдаллу ІІ з початком священного для всіх мусульман місяця Рамадану та запросив його на святкування 30-річчя незалежності України.

Король Абдалла ІІ наголосив, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом України.

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