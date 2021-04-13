Зеленський подав законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", – заявив Зеленський.

Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).

Ліквідацію ОАСК в межах процедури переформатування місцевих судів Вища рада правосуддя підтримала ще у 2017 році. Замість Київського окружного адміністративного суду і Окружного адміністративного суду міста Києва мали утворити новий Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.

Нагадаємо, що ОАСК є судом першої інстанції, який розглядає спори щодо виборчого процесу, ухвалення, проходження чи звільнення з публічної служби або справи про оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, розташованих у місті Києві.

Оскільки всі ці органи знаходяться в Києві, на практиці ОАСК має надзвичайну владу і в останні роки здобув славу найодіознішого суду України.

Цей суд, наприклад, визнавав незаконною націоналізацію ПриватБанку, забороняв Уляні Супрун здійснювати повноваження міністра охорони здоров'я та поновлював на посаді голови фіскальної служби Романа Насірова.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще кілька суддів цього суду є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.