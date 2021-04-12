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Зеленський закликав США довести "не на словах", що вони хочуть бачити Україну в НАТО

При цьому він не виключає, що наближення Українидо Альянсу може провокувати РФ на ескалацію на Донбасі.

Зеленський закликав США довести "не на словах", що вони хочуть бачити Україну в НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США - "хороший друг України", але президент Джозеф Баайден має зробити більше, щоб покласти край війні з Росією.

Про це він заявив журналісту CNN під час робочого візиту на Донбас.

За словами Зеленського, це насамперед означає більше підтримки для вступу України в НАТО.

"Якщо вони [США] бачать Україну в НАТО, вони мають прямо це сказати і зробити це. Не на словах", - сказав він.

При цьому на зауваження журналіста про те, що наближення України до НАТО може спровокувати Росію на ескалацію конфлікту, Зеленський відповів: "Можливо, ви й маєте рацію".

"Але що відбувається зараз? Що ми тут робимо? Що тут роблять наші люди? Вони воюють", - сказав президент.

Нагадаємо, у лютому Зеленський заочно запитав американського колегу Байдена, чому Україна досі не в НАТО?. Він зазначив, що якби Україна була членом Альянсу, то на Донбасі не було б ескалації. Зеленський також заявив, що Україна захищає Європу і вдячна за всі санкції з боку ЄС та США, але санкції не можуть повернути людські життя.

У Білому домі заявили, щоофіційний Вашингтон всіляко підтримує євроатлантичні прагнення Києва, проте рішення щодо приєднання України до НАТО буде ухвалюватися безпосередньо Альянсом.

Пізніше у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Зеленський заявив, що Альянс – "це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ (план дій щодо членства. - Ред.) стане справжнім сигналом для РФ". 

6 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг подзвонив Зеленському на тлі нарощування Росією військової міці на кордонах. Столтенберг заявив, що подзвонив "висловити серйозне занепокоєння щодо російської військової активності довкола України та тривалих порушень режиму припинення вогню".

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