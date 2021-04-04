Російська агресія переконала українців у необхідності вступу до НАТО, – Хомчак

Російська агресія переконала українців у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться у заяві Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак, оприлюдненій на його Facebook-сторінці.

“Світ після Другої світової війни прагнув миру і стабільності. Саме з цією метою 4 квітня 1949 року створено воєнно-політичний блок – Організацію Північноатлантичного договору. У лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. Російська федерація тимчасово окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, окупувала частину території суверенної держави і розв’язала криваву війну. Це не тільки об’єднало українців у спротиві підступному загарбнику, але й переконало у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу”, – зазначив він.

Він зазначив, що сьогодні Збройні Сили України активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи. “Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера з розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція. Ми працюємо над наповненням цього формату відносин практичним змістом”, – додав Хомчак.

Основними напрямами взаємодії є активізація військового діалогу на стратегічному рівні, співпраця з Альянсом у Чорноморському регіоні, інтенсифікація колективних заходів підготовки військ (сил), у тому числі участь у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, обмін інформацію, а також розширення представництва в багатонаціональних органах військового управління НАТО.

У 2021 році військовослужбовці Збройних Сил України візьмуть участь у п’ятнадцяти багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території. “Ми продовжуємо участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в Косово та Афганістані, також розглядається питання приєднання до операцій (місій) в Іраку та “Морський охоронець” у Середземному морі”, – йдеться у заяві.

“Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну – він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки. Вітаю партнерів з річницею створення Альянсу і зичу, щоб мир і стабільність у всьому світі були відновлені”, – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 4 квітня 1949 року США, Канада, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Данія, Ісландія, Португалія підписали у Вашингтоні Північноатлантичний договір (через це його часто називають Вашингтонським договором) і таким чином утворили Організацію Північноатлантичного договору (NATO – North Atlantic Treaty Organisation), яку також називають Північноатлантичним альянсом. Кожна з держав приєдналась до нього добровільно після публічного обговорення і внутрішньої парламентської процедури.

Усього членами Північноатлантичного альянсу є 30 країн.