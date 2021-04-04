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Спецпризначенці провели на Донеччині контрдиверсійні заходи

Розшукові групи обійшли особливо небезпечні ділянки.

Спецпризначенці Нацгвардії, підрозділи Нацполіції, Служби безпеки, Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби України здійснили оперативно-профілактичне відпрацювання декількох населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомив портал МВС.

Мобільні блокпости силовиків перевірили транспортні засоби на наявність предметів, які можуть становити загрозу та небезпеку. А також – здійснили фільтраційно-ізоляційні заходи населених пунктів та їх околиць.

Фото: портал МВС

Розшукові групи обійшли особливо небезпечні ділянки.

Під час цих заходів виявлено підозрілих громадян, у яких знайдено речовини подібні на наркотичні, а також – призупинено браконьєрську діяльність окремих осіб на території населених пунктів, де були відпрацювання.

Фото: портал МВС

Своєю чергою, працівники ДФС встановили факт ведення господарської діяльності без реєстрації суб’єкта господарської діяльності, а саме: паливно-мастильні матеріали загальним об’ємом 500 л, зернові культури, декілька тракторів, вантажне авто та сільськогосподарське обладнання на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Знайдене вилучено за підозрою у порушенні ст. 265 КУпАП до прийняття відповідного рішення суду згідно з чинним законодавством.

Фото: портал МВС

“Такі заходи спрямованні на попередження та припинення можливих фактів розвідувально-диверсійної, терористичної та іншої протиправної діяльності противника у прифронтових населених пунктах Донецької та Луганської областей. Які продовжуватимуться й надалі”, – йдеться у повідомленні.

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