Окупанти стріляли біля Авдіївки та Водяного

Протягом минулої доби, 3 квітня у районі бойових дій на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба ООС.

Неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове – з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

“Станом на 07:00 4 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 3 квітня український військовий підірвався біля Шумів, військовослужбовець Об'єднаних сил отримав несумісні з життям травми.