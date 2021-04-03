Український військовий підірвався біля Шумів

Сьогодні, 3 квітня, неподалік селища Шуми Донецької області загинув військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Пресцентр ООС повідомляє, що відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, внаслідок якого військовий отримав бойове травмування, несумісне з життям.

"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

У пресцентрі наголосили, що російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби, 3 квітня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік Пісків російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, бойовики здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, минулої доби окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських воїнів та один мирний житель.