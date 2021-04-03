Окупанти 21 раз за добу порушили на Донбасі режим припинення вогню

Сьогодні збройні формування РФ стріляли біля Водяного на Приазов'ї.

Протягом минулої доби, 2 квітня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

З них 20 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста Красногорівка.

Неподалік населених пунктів Золоте-4 та Новоолександрівка російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошівського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку селища Новолуганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

Неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне – ще й з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України.

“В районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу”, – йдеться у повідмленні.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Передові підрозділи Збройних Сил України продовжують фіксувати проведення окупантами інженерних робіт з метою розширення та дообладнання оборонних позицій.

Станом на 7 годину ранку, 3 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, – додали в ООС.

Нагадаємо, члени Європарламенту закликали РФ зупинити стягування військ до кордонів України. Документ підписали 18 європарламентарів.