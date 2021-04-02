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​Львів хоче на місці колишнього арсеналу відкрити дитячий парк розваг

Мерія оголосить архітектурний конкурс на розвиток цієї території.

На території колишнього складу боєприпасів у Львові хочуть збудувати дитячий парк розваг.

Про це повідомила пресслужба мерії Львова за підсумками засідання виконкому, де розглядалось питання розвитку території колишнього 731-го артилерійського арсеналу в Брюховичах (північно-західна околиця міста).

Фото: city-adm.lviv.ua

Виконком вирішив провести архітектурний конкурс, щоб визначити майбутній вигляд цієї ділянки.

"Ми говоримо про локацію, де можна вибудувати один з найбільших у Східній Європі дитячий парк розваг. Також спортивні будівлі, які дадуть можливість Львову претендувати на проведення чемпіонатів світу, змагань, Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи. Але все це треба робити зі збереженням зелених насаджень, які там є, щоб не спотворювали унікальний ландшафт", - заявив на засіданні мер Андрій Садовий.

Територія військового містечка у Брюховичах перебуває у власності Міністерства оборони України. Останні боєприпаси звідси вивезли на утилізацію ще у 2008 році.

Зараз територія обгороджена та військовими не використовується.

Нагадаємо, що в Києві до пандемії коронавірусу також виношували плани створити парк відпочинку "рівня Діснейленду". У 2019 році мер Віталій Кличко навіть розказував, що веде переговори з другим за популярністю луна-парком в Європі про створення такого об'єкта в Гідропарку.

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