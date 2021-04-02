Зараз у горах дощить.

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, у ніч на 2 квітня випало до 15 см снігу.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 8:00 2.04.2021 на г. Піп Іван Чорногорський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -1°С, вітер північний, 11 м/с. За ніч випало до 15 см мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.

За даними сніголавинних станцій, станом на 2 квітня на станції Пожежевська температура повітря 1,0°С, безвітряно, хмарно, дощ. Висота снігового покриву становить 73-160 см, сніг старий, злежаний, мокрий, слабо закріплений, не стабільний.

На сніголавинній станції Плай температура повітря 2,0°С, вітер північно-західний 6-8 м/с, туман, злива. Висота снігового покриву 42-77 см, сніг старий, насичений водою, слабо закріплений.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря 4,6°С, дощ, гроза. Висота снігового покриву становить 151 см.