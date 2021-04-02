Один робітник загинув, інший отримав опіки.

Фото: hk.npu.gov.ua

У п'ятницю о четвертій ранку в Харкові стався вибух на підприємстві, яке займалося переробкою насіння соняшника на олію.

Як повідомляє обласне управління ДСНС, внаслідок вибуху загинув робітник 1997 р.н., ще один 38-річний чоловік отримав опіки обличчя і був доставлений до опікового центру Харкова.

За даними рятувальників, вибухнув один із резервуарів, внаслідок чого металевий ангар, де він знаходився, було повністю зруйновано. Пожежники, які приїхали на місце події, погасили уламки та залишки обладнання приблизно через півтори години після отримання повідомлення про вибух.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Пресслужба поліції в свою чергу повідомила, що в олійному цеху використовували гексан, а вибухнув промисловий олійний прес.

На території цеху в момент вибуху знаходилося п'ять працівників.

Поліція розслідуватиме вибух за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).